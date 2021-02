Vaccino, passaporto sanitario a immunizzati, domani vertice cts lombardo

La Lombardia si sta interrogando sulla possibilita’ di fornire un passaporto sanitario a chi riceve la seconda dose del vaccino anti-covid. A dirlo in commissione sanita’ e’ Marco Trivelli, direttore generale Welfare della Lombardia, che annuncia per domani sera una riunione con il Comitato tecnico scientifico. “Vorremmo sapere dal Cts se una persona che ha ricevuto la seconda dose e’ immune per qualche mese, se e’ in grado di muoversi liberamente, almeno per 3 mesi, e se puo’ rinunciare alle misure di distanziamento. Vorremmo sapere se il certificato di avvenuta vaccinazione puo’ diventare un tesserino”, spiega Trivelli.

Pregliasco frena: “Restino mascherine e distanziamento”

Fabrizio Pregliasco, virologo e membro del Cts lombardo, spiega alla ‘Dire’ che istituire un passaporto sanitario e’ una possibilita’ da prendere in considerazione, “che pero’ non deve coincidere con una riduzione dell’attenzione, perche’ non e’ ancora possibile abbassare la guardia”. Anche se si e’ concluso il proprio ciclo di vaccinazione, quindi, va mantenuto il distanziamento e va indossata la mascherina. Il passaporto sanitario puo’ essere utilizzato piuttosto come escamotage per convincere le persone a sottoporsi alla somministrazione, decidendo ad esempio che chi e’ vaccinato puo’ andare allo stadio”, ipotizza Pregliasco. L’importante e’ rimanere prudenti. “L’indicazione dovrebbe essere nazionale”, aggiunge il virologo.

Fonte: Agenzia Dire