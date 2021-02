WeWork: le novità su Leto e Hathaway!

Che le due star fossero al lavoro insieme per una serie TV targata Apple TV+ non è più un segreto più per nessuno. In merito sono state create così tante speculazioni informative che soltanto i pigri avrebbero potuto ignorarle. Entrambi, difatti, sono stati inclusi nel cast della Serie TV WeWork. Essa parla delle startup e ha già un notevole interesse soprattutto a causa del New York Times, che l’ha definita come una delle serie TV più belle che trattano delle startup. Al centro delle vicende di questa serie TV spicca l’ingresso in borsa di Adam e Rebecca Neumann. La storia si basa, seppur molto vagamente, sul racconto dei fondatori di una piccola startup americana che ha cercato di essere subito quotata in Borsa.

Perché guardare WeWork?

La storia alla base non è affatto noiosa, come si potrebbe inizialmente pensare. Tutt’altro: seppur parli delle speculazioni finanziare abbastanza complesse da capire per coloro che non sono pratici del mondo finanziario, la trama e la serie TV stesso sono state create in maniera divertente. In questo modo chiunque lo volesse, potrebbe comprendere di più sul mondo delle speculazioni finanziarie senza troppi sforzi. Anche i concetti più difficili sono stati spiegati in maniera semplice e WeWork sarà una serie TV divertente sia per coloro che vogliono capire di più del mondo dell’imprenditoria, sia per coloro che vogliono semplicemente intrattenersi guardando un contenuto potenzialmente molto interessante. La garanzia del successo, però, non è data soltanto dalla trama (sicuramente con un alto potenziale), ma anche da un cast composto dai professionisti.

Qual è la storia di WeWork?

Basandosi su una società realmente esistita, la serie TV mostra la storia di una startup nata nel 2010. A quel tempo essa proponeva ai clienti degli spazi per coworking di cui si poteva usufruire in completa anonimato. La chicca di WeWork era proprio l'alto livello di riservatezza: un dettaglio da non trascurare, specie considerando che negli Stati Uniti in molti hanno avuto dei problemi con questo aspetto del lavoro. Nonostante il successo iniziale, la società incorse dopo in molti problemi dovuti a dei schemi di lavoro poco trasparenti. Le critiche portate all'azienda ben presto portarono anche il calo in Borsa con una rapida diminuzione del valore delle azioni.