Vasco Rossi, gli auguri dell’associazione “Un ricordo per la pace”

Un anno fa il conferimento della Medaglia d’onore a Giovanni Carlo Rossi, il papà del rocker Vasco Rossi, Internato militare in Germania durante la seconda guerra mondiale.

A promuovere l’ iniziativa era stata l’Associazione “Un ricordo per la Pace” di Aprilia.

Grazie alla diffusione della notizia centinaia di IMI hanno ricevuto l’onorificenza alla memoria.

“Non potevano mancare gli Auguri della nostra associazione per celebrare il Compleanno del rocker. Sempre grati per la risposta al nostro appello che ha permesso di rendere VIP per un giorno anche i più ignoti combattenti di una resistenza senza armi per la nostra libertà.

Oggi però un problema insormontabile con la tastiera del note book fuori uso. Allora un’idea: scrivere un messaggio speciale a Vasco con stralci di testi a copia incolla di alcune sue canzoni modificandole poco poco, q b.

Vasco con i suoi testi semplici ma così profondi e veri. Amatissimo dai fan che lo seguono di generazione in generazione riconoscendo nelle sue canzoni le pieghe più nascoste dell’anima nelle vicissitudini che riserva la vita, traendone sempre la forza di andare avanti con coraggio e grinta. Augurissimi Vasco!

E Grazie. Oggi, e non solo, hai aiutato anche me.”