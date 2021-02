Fratoianni: “È evidente che non possiamo sostenere un governo che voglia la flat tax o l’austerity”

Voglio ringraziare Federico Fornaro e Loredana De Petrische questa mattina hanno posto a #MarioDraghi i temi giusti, a nome di tutta #Leu.

Sappiamo che il paese vive un grave momento e sentiamo anche noi forte la necessità di fare tutto il possibile per contribuire ad una soluzione, come ci ha chiesto il Presidente #Mattarella.

Attenzione alla conversione verde

Ma per andare nella giusta direzione è necessario difendere quanto di buono è già stato fatto dal precedente Governo e investire il Recovery Plan con intelligenza per il futuro del Paese, facendo in particolare attenzione alla conversione verde della nostra economia.

E ancora: rinnovo del blocco dei licenziamenti fino alla fine dell’emergenza sanitaria, creazione di un ammortizzatore sociale unico per lavoratori dipendenti e partite Iva, sostegno al reddito, partendo dall’ampliamento del reddito di cittadinanza, introduzione di un salario minimo garantito, riforma fiscale in senso progressivo: sono alcune delle misure di cui siamo certi l’Italia abbia bisogno per lenire la crisi sociale e la sofferenza di tanti.

È evidente che non possiamo sostenere un governo che voglia la flat tax o l’austerity

Vogliamo un governo che creda in un’Europa solidale e che difenda i diritti umani, in casa e nel mondo.

Emergono quindi incompatibilità che abbiamo il dovere di riaffermare quando si immagina la costruzione di un governo politico, incompatibilità come quella tra noi e la destra nazionalista di #Lega e #FdI.

Non è ancora chiaro quale sarà la natura della proposta di Draghi. Aspettiamo insieme il secondo giro di consultazioni per fare ulteriori valutazioni.