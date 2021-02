Fiumicino, Caroccia: “Ponte due giugno: da lunedì lavori di riparazione”

“Lunedì 8 febbraio – dichiara l’assessore ai lavori Pubblici Angelo Caroccia – partiranno i lavori di riparazione del Ponte Due Giugno, danneggiato a inizio anno da una imbarcazione che ne aveva colpito il parapetto. Per questi motivi si avvisa che il ponte resterà chiuso al traffico dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo nei giorni 8-9-10-11-12-13-15 febbraio. Il 10 febbraio è prevista anche una chiusura diurna dalle 9 alle 17, per consentire operazioni che non è possibile svolgere nelle ore notturne”.