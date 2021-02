Scanzi: “Ne vedremo delle belle”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Ho appena sentito il breve discorso di Conte. Ve lo traduco ancora più chiaramente.

1. Una persona così perbene, a Palazzo Chigi, nella nostra Repubblica l’abbiamo vista poche volte. Ma poche.

2. Chi esultava per una sua fine politica, oltre a essere miserevole, è proprio un coglione.

3. Come vi ho detto nel video di un’ora fa, 5 Stelle e Leu sono disposti a entrare nel governo Ursula-Draghi. Persino Raggi ha dato il suo assenso.

4. Conte ha fatto capire che è disposto a entrare personalmente nel nuovo governo (o comunque di appoggiarlo chiaramente).

5. Conte è disposto a divenire il leader del cosiddetto campo progressista composto da M5S, Pd, Leu e società civile.

6. Conte ha chiaramente detto ai tanti sabotatori (anche dentro i 5 Stelle): “Adesso mi avete rotto i coglioni e se volete la guerra io ve la do. Sucate”.