Toninelli: “Serve altro per capire che il M5S non può votare Draghi?”

Così l’onorevole Danilo Toninelli sulla sua pagina Facebook:

Per capire il grado di restaurazione in atto in Italia basta guardare il balzo di oggi in borsa del titolo Benetton-Atlantia. Un rialzo che non si vedeva dal giorno in cui il sottoscritto terminò il mandato al ministero delle Infrastrutture.

Serve altro per capire che il M5S non può votare Draghi?