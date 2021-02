Muscarà: “Adesso si deve solo ricostruire quel M5S”

Non bisognava passare per nessuna “negoziazione” nessuna flessibilità, nessun cedimento, apparecchiare tavoli, laboratori dell’ultima ora e raffazzonata ricerca di alleanze.

Non si doveva chiedere di votare il 14 agosto e prendere per buona una partecipazione del 17 %

e ignorare un No alle alleanze del 40 %.

Quante volte ho sentito dire “ma tu non capisci questa è politica! “

Mi avete disgustato con queste frasi, con i comportamenti, con la corsa alla “collaborazione” in cambio di una poltrona ( pur ottenuta, ma quanto è costata?)

Adesso fate un mea culpa e con il capo coperto ci cenere riconoscete errori marchiani che avete commesso anche con la mancanza di intransigenza nel difendere i temi.

Acqua ve la ricordate? Tav ci pensate ogni tanto?

Terra dei fuochi la respirate anche voi?

O pensate che bastino le passerelle ?

Adesso si deve solo ricostruire quel M5S, che avete sbriciolato, e farlo con una opposizione senza sconti

portando aventi i temi forti, ma principalmente riconoscendo l’importanza di una base da rispettare ascoltare e onorare, cosa che non è successa negli ultimi Stati Generali, sviluppati “farsescamente ” dei quali ancora aspettiamo il risultati.

Ricordando che siamo “portavoce” TEMPORANEI e che alla fine dei due mandati si torna a fare il lavoro di prima, o ci si mette a cercare un lavoro!

Rammentando che non bisognava “sistemare” figli, mariti, mogli o amanti e che etichettavamo come “impresentabili” quelli che lo facevano prima di noi.

Comprendente gli errori, smettetela di fare gli statisti, tornate tra la gente, onorate chi vi ha eletto e chiedete scusa tutti!