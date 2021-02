ioapro, parla l’avvocato che dà assistenza legale ai ristoratori

L’avv. Lorenzo Nannelli, coordinatore del pool di legali che darà assistenza ai commercianti aderenti all’iniziativa #ioapro, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Di contravvenzioni ne abbiamo ricevute tantissime

“Di contravvenzioni ne abbiamo ricevute tantissime, quindi c’è un grande lavoro da svolgere –ha affermato Nannelli-. Emilia Romagna e Lombardia sono le Regioni con la percentuale maggiore di adesione all’iniziativa, poi Liguria e Toscana. Al sud invece non ci sono state molte adesioni. La sera del 15 ci sono state circa 6mila adesioni, tutte documentate, il secondo giorno invece le adesioni sono raddoppiate.

C’è il caso di una ristoratrice di Aosta che, essendo stata l’unica ad aprire in quel territorio, è stata presa di mira ed ha ricevuto in un’unica serata una multa molto sostanziosa e la sospensione dell’attività per 15 giorni. Ci siamo già attivati per prestarle subito tutela. Anche i clienti hanno ricevuto sanzioni, non ci aspettavamo un numero di sanzioni così alto per gli avventori. Riteniamo che siano stati presi di mira per scoraggiarli ad aderire all’iniziativa”.

Fonte: Radio Cusano Campus