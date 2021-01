Scanzi: “Qua siamo davvero alla follia”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Leggo che Renzi avrebbe chiesto, per “accettare” di tornare al governo – dall’alto del suo 2% stitico – dopo avere aperto una crisi vergognosa, le seguenti condizioni:

1. La testa del ministro dell’Economia Gualtieri, da sostituire ovviamente con un carneade dei suoi.

1 bis. Far fuori anche Arcuri. Mattarella, però, gli ha già detto che Arcuri (come Gualtieri) non li sposterà mai. Vale anche per Lamorgese, Di Maio, Guerini, Amendola e Speranza.