Morra: “Il Renzismo, esattamente come il Berlusconismo”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Renzi mira, da sempre, ad acquisire centralità nella politica italiana, dal momento che più salgono le sue quotazioni in questo mercato degli influencer della politica perennemente alla ricerca di like e followers cui oggi tristemente assistiamo, più i suoi cachet per andare a sfoggiare un inglese meraviglioso aumentano, con vantaggio solo e soltanto suo e danno per tutti noi. A conclusione del suo surreale comizio al Quirinale nessun “giornalista” gli ha posto domande politicamente toste sul suo arrivare in fretta e furia dall’Arabia nel mentre di una crisi di governo che lui stesso ha innescato, come d’altronde nessun giornalista si permette di esser urticante con l’altro Matteo della politica attuale. Renzi può manovrare una stolida crisi di governo mentre legittima un dittatore che in cambio lo paga profumatamente perché ha compreso la natura cinicamente corrotta di questo nostro ipocrita paese, come una vecchia discussione con un ex senatore renziano mi ricorda ancora oggi.

Il virus del berlusconismo ci ha piegato: non si capisce più perché ci si dovrebbe scandalizzare per un senatore al soldo di una petromonarchia in cui i diritti umani sono riconosciuti tanto al chilo, o, per stare a un precedente di poche settimane fa, per una banca che si sceglie come Amministratore Delegato un deputato in carica, prima Ministro autore di scelte decisive per il mondo bancario tutto (Unicredit con Pier Carlo Padoan).

Olim, un tempo, esisteva la vergogna a fronte di certi comportamenti, ritenuti indecenti.

Ora, attraverso le “consulenze”, tutto è stato sdoganato, poiché il nostro limite etico minimo è sceso a livello di pozzo minerario a centinaia di metri sottoterra, e dunque tutto è ammesso con la legittimità della norma, perché non c’è stato alcunché di penalmente rilevante in tutto ciò, avendo la legge penale escluso ciò che moralmente si riteneva inammissibile e dunque impossibile da farsi.

Questo è il quadro dell’esistente in Italia, oggi. Questo è ciò che dobbiamo cambiare!