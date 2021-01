Emergenza coronovirus, Galli (Sacco): “Che il cielo ce la mandi buona” 

“Che il cielo ce la mandi buona”. Questo e’ il commento del direttore responsabile del dipartimento di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, sentito dalla ‘Dire’ sulla zona gialla lombarda, ufficializzata nel pomeriggio dal governatore, Attilio Fontana.

E’ possibile passare da zona rossa a gialla nel giro di due settimane?

“Se i numeri su cui calcoli la zona rossa o la zona gialla sono sbagliati, questo tira e molla non mi stupisce”, afferma l’infettivologo, che pero’ avverte: “Non sta andando particolarmente male pero’ ancora non cosi’ decisamente bene, c’e’ sempre da fare un distinguo tra il perseguimento dell’obiettivo e l’applicazione piuttosto scolastica dei conti. Siamo oltretutto in momento in cui anche la vaccinazione batte la fiacca, perche’ ogni giorno se ne sente una…”.