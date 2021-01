Fratoianni, Ru486: “Marche sprofondate nel medioevo dei diritti”

La giunta regionale delle #Marche e la maggioranza di #destra che la sostiene non intendono rispettare le linee guida del Ministero della Salute sulla #Ru486. Il motivo? Secondo loro è necessario per evitare la “sostituzione etnica dei figli italiani”.

Parole razziste e senza senso, che mi auguro trovino una risposta adeguata nelle sedi opportune.

Motivazioni aberranti

Calpestano le leggi del nostro Paese, calpestano i diritti delle donne e lo fanno con motivazioni aberranti.

Sono certo che di fronte ad una destra contro le donne, contro la scienza e contro il buonsenso la risposta popolare per non far sprofondare le Marche nel #MedioevoDeiDiritti sarà ferma e decisa.