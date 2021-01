Emergenza coronavirus, salgono sopra i 300 i positivi a Fiumicino

“Purtroppo i dati di oggi della Asl RM3 segnano un nuovo aumento dei casi e il superamento, ancora una volta, della quota 300”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

Emergenza coronavirus, i città sono 308

“Ad oggi, infatti, le persone positive al coronavirus che risiedono in città sono 308 – spiega il sindaco -. Rispetto a ieri contiamo 21 nuovi positivi e 11 guariti. L’età media è stabile su 42 anni, mentre sale il rapporto con la popolazione che è pari a 0.37”.

“In queste ore si sta decidendo un eventuale cambio del colore della nostra regione, da arancione a giallo – conclude il sindaco -. Vedremo quale sarà l’esito delle valutazioni del governo. Ma anche nel caso in cui da domenica il Lazio dovesse diventare giallo, i nostri dati ci dicono che non è certo l’ora di abbassare l’attenzione. Anzi, è l’esatto opposto. I positivi sul territorio sono in costante risalita da qualche giorno e questo significa che è necessario essere quanto più scrupolosi possibile nell’applicazione delle regole. Quindi vi invito tutte e tutti ad essere molto attenti nell’uso della mascherina, nell’igienizzazione frequente delle mani e nell’evitare assolutamente qualsiasi forma di assembramento”.