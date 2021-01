Fiumicino, Montino: “288 i positivi. Fiumicino e Isola Sacra le località con più contagi”

“Con cinque positivi in meno rispetto a ieri, scende a 288 il numero delle persone contagiate dal coronavirus nel nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Le parole di Montino

“Di queste – aggiunge – 159 sono donne e 129 uomini, con un’età media di 42 anni. Sempre secondo i dati forniti dalla Asl Rm 3, il rapporto tra popolazione e positivi è pari a 0.35 e la percentuale di contagi a Isola sacra e Fiumicino, più alta rispetto alle altre località del Comune, si attesta al 65% del totale.

Ci sono buone probabilità che nei prossimi giorni il Lazio possa passare da zona arancione a zona gialla, con i benefici che tutti conosciamo. Ma per far sì che questo accada – conclude Montino – è necessario continuare scrupolosamente a seguire le indicazione per la prevenzione del contagio: dall’uso delle mascherine all’igiene costante delle mani, al distanziamento tra persone.

Ricordo, infine, che da ieri è attivo un nuovo drive-in per effettuare tamponi rapidi a Palidoro, presso la vecchia condotta medica in via San Carlo a Palidoro, gestito dalla Misericordia di Fiumicino in collaborazione con il Comune. Nella giornata di ieri sono stati fatti 16 tamponi, il drive-in sarà aperto venerdì 29 gennaio dalle 10 alle 16.30. Per le successive aperture dei drive-in di Fiumicino e Palidoro è possibile consultare i canali social della Misericordia”.