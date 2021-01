Rossi, Buona Destra: “Ecco perchè è importante avere una giustizia civile e efficiente”

Perché è importante avere una giustizia civile e efficiente?

Semplice.

Perché

1) garantisce l’attuazione dei contratti e la protezione dei diritti di proprietà

2) facilita le attività di scambio, incoraggia gli investimenti, rende più agevole l’accesso al mercato del credito

3) favorisce la concorrenza

4) aumenta l’attrattività del paese nei confronti degli investitori esteri.

Tradotto: incrementa il Pil

In Italia il sistema giustizia versa da anni in una situazione a dir poco difficile.

Il confronto internazionale colloca l’Italia al 122° posto per “capacità di far rispettare i contratti (enforcing contracts)”.

Nel 2019 i tempi per la risoluzione della medesima controversia commerciale erano pari in Italia a

1.120 giorni; in Spagna a 510, in Germania a 499, in Francia a 447.

INACCETTABILE

In uno Stato moderno la giustizia non può e non deve funzionare in questo modo.

Se uno Stato non è in grado di risolvere questo problema pensate che possa essere in grado di gestire attività più complesse?