Fornaro: “Allargare base parlamentare e accelerare su Recovery”

Nei prossimi giorni è possibile allargare la base parlamentare per consolidare la maggioranza ottenuta sia alla Camera sia al Senato.

Imprese e cittadini ci chiedono di andare avanti nella protezione dalla crisi economica con il nuovo decreto ristori e anche nella definitiva approvazione del Recovery plan italiano.

Ascolto parti sociali

L’ascolto delle ragioni delle parti sociali non deve essere un passaggio formale ma un’opportunità di arricchimento della bozza del Recovery che dovrà essere anche implementata in Parlamento con l’obiettivo di renderlo uno strumento per costruire un futuro più verde e più digitale e con una maggiore giustizia sociale.