Istat: prezzi in calo nel 2020 dello 0,2%

L’inflazione al -0,2% nel 2020 si traduce in un risparmio medio pari a 61 euro per la famiglia “tipo” e 80 euro per un nucleo con due figli. Lo afferma il Codacons, commentando i dati definitivi dell’Istat sui prezzi al dettaglio.

CODACONS: FAMIGLIA “TIPO” HA RISPARMIATO IN MEDIA 61 EURO RISPETTO AL 2019. MA PER MANGIARE SPESA IN SALITA DI +78 EURO

“L’emergenza Covid ha avuto evidenti effetti sui listini, portando ad una impennata dei prezzi dei beni più acquistati dai consumatori durante i vari lockdown, e al crollo di quelli coinvolti dalle misure anti-contagio – spiega il presidente Carlo Rienzi – Questo significa che per alcune voci di spesa i consumatori hanno dovuto mettere mano al portafogli, spendendo di più rispetto all’anno precedente: è il caso del comparto “Prodotti alimentari e bevande analcoliche”, che registra una crescita dei prezzi del +1,4% su base annua, con un maggior esborso solo per cibi e bevande pari a +78 euro per la famiglia “tipo” e +105 euro per un nucleo con due figli”.

CROLLANO PREZZI PER TRASPORTI, CASA E COMUNICAZIONI, COVID IMPATTA SU ANDAMENTO LISTINI, SI CONFERMANO SPECULAZIONI SU ALIMENTARI

Al contrario crollano del -2,3% i listini dei trasporti, come conseguenza dei divieti agli spostamenti, producendo un risparmio per tale settore pari a -80 euro per la famiglia tipo e -124 euro per un nucleo con due figli.

“L’andamento dell’inflazione nel 2020 conferma da un lato i cambiamenti prodotti dal Covid, dall’altro le speculazioni sui prezzi che hanno colpito le famiglie, con i listini che hanno subito sensibili rincari solo nei comparti dove gli italiani potevano acquistare” – conclude il presidente Rienzi.

