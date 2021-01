Come scegliere un pc per giocare nel 2021 secondo Tom’s Hardware

Quando acquisti un nuovo PC con delle specifiche adatte per il gioco, è importante avere un obiettivo in mente. Se questa regola vale oggi per smartphone, tablet e in generale per il gioco su dispositivi mobili, è legittimo fare lo stesso tipo di discorso anche per quanto riguarda un laptop adatto per il settore dei giochi. Tuttavia molte persone ancora oggi, nel 2021, desiderano utilizzare un solo device potente e affidabile per il gioco di tipo PRO. Seguendo il suggerimento di un sito specializzato come TOM’S Hardware, abbiamo dato una occhiata ai migliori pc rivolti per l’utente che desidera acquistare e utilizzare un laptop per giocare, al posto delle solite console e dei dispositivi mobili. Per questo motivo è consigliato disporre di un buon modello con un processore adatto per i giochi. La potenza della CPU è anche legata all’acume del gioco, ma la ramificazione in qualsiasi cosa su un processore quad-core vedrà principalmente miglioramenti delle prestazioni in carichi di lavoro come elaborazione video, rendering e codifica, non giochi. La maggior parte dei PC da gioco predefiniti e inclusi nelle liste dei migliori computer, sono disponibili in più configurazioni. Mentre elenchiamo quelli che abbiamo esaminato, altri potrebbero essere migliori per te.

Come scegliere il proprio PC in base alle caratteristiche principali

Nvidia ha recentemente annunciato le sue schede grafiche di ultima generazione e produzione, ma è difficile metterci le mani sopra. Alcune delle scelte basate su Nvidia hanno ancora le schede di ultima generazione, ma tieni presente che ne saranno presto disponibili di nuove se puoi permetterti di aspettare. Al momento si attendono con impazienza anche i desktop riguardanti le ultime novità di AMD. È sicuramente un momento di cambiamento in questo spazio. Per quanto riguarda la CPU, Intel ha recentemente presentato il suo Rocket Lake Core con un aumento dell’IPC del 19%, quindi il desktop computing è pronto a rimanere competitivo. L’archiviazione e la capacità di memoria sono anche considerazioni principali che possono far salire il prezzo di un PC da gioco piuttosto rapidamente. I dispositivi di archiviazione a stato solido (SSD) offrono enormi progressi in termini di prestazioni e tempi di caricamento nei giochi, soprattutto se confrontati con i vecchi dischi rigidi (HDD) con parti meccaniche, ma costano anche più soldi per una minore capacità di archiviazione.

Se sei un giocatore, avere un SSD di dimensioni moderate come partizione primaria (512 GB o giù di lì) con un disco rigido considerevole (due o più terabyte) è un buon punto di partenza. Anche il valore estetico e il fattore di forma dovrebbero essere considerati al momento dell’acquisto. Dipende naturalmente dal tipo di gioco che stai cercando di praticare, visto che oggi gli utenti entrano in contatto con le realtà che fanno parte del gaming e del gambling. Prendiamo come esempio i giochi di casino online e nello specifico tutte le principali attrattive come la roulette europea, le slot online, il blackjack e il baccarat. Oggi questo tipo di offerta costituisce al pari del poker online, una valida alternativa rispetto al gioco d’azzardo di tipo fisico, il quale durante il 2020 ha avuto una notevole battuta d’arresto in seguito al lockdown.

Le specifiche per un pc utilizzato per giocare

Se vuoi che la tua custodia risplenda luminosa come il sole o che si adatti al centro di intrattenimento del tuo salotto, ci sono opzioni là fuori per entrambi gli scenari o entrambi. La maggior parte dei costruttori di PC offre servizi di overclock per ottenere il massimo delle prestazioni dal tuo hardware e, se non sei esperto nell’arte dell’overclock, questi servizi sono estremamente utili. Per la maggior parte delle persone, tuttavia, il budget gioca il ruolo più importante in una decisione di acquisto di desktop. A volte si possono trovare buoni affari su PC desktop di grandi dimensioni quando sono in vendita per marchi maggiormente conosciuti come HP, Lenovo o Dell.