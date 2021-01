LeoVegas ancora “Casinò of The Year” agli SBC Awards 2020

Come sempre grandi emozioni nel grande evento SBC Awards 2020, il premio annuale conferito alle società di gioco nel novero delle innovazioni e delle implementazioni. A trionfare due volti noti del gaming italiano: Bet365 per il betting e LeoVegas come “Casinò of the Year”.

LeoVegas, le ragioni del successo

Lanciato sul mercato italiano nel 2012, LeoVegas ha vinto le principali categorie di operatori, votato dai giudici, per il terzo anno consecutivo, come casinò dell’anno, battendo peraltro la concorrenza del temutissimo Wildz Casinò.

Le ragioni di questo trionfo affondano nel passato, agli albori di LeoVegas, oggi considerabile non a torto un’eccellenza e di gran lunga uno dei migliori casinò online del mercato italiano. Quali sono stati e quali sono i punti di forza dell’operatore? Al netto di una interfaccia non del tutto ottimale, LeoVegas spicca per essere leader dei casinò mobile.

Ciò significa che LeoVegas offre agli utenti un ampio parco giochi, dall’interfaccia semplice e intuitiva. Il portale è molto intuitivo, navigabile con estrema semplicità ed utilizzabile da qualsiasi altro dispositivo. Un portale dunque semplice, anzitutto, ma comunque pienamente funzionale per tutte le esigenze possibili.

LeoVegas risulta essere così completo in tutte le sue sezioni, da quella pluripremiata dei casinò fino ai giochi da tavolo, spiccando in particolare per la sua sezione slot machine, che contiene titoli di primissima scelta, prodotti da software house come Netent e Playtech. Con un unico account di gioco, LeoVegas consente di utilizzare tutti i giochi da casinò, le slot, i casinò live, i bingo.

Offrendo, peraltro, anche modalità di prova per testare ogni gioco in versione “demo”. Per i giocatori non mancano le difficoltà nella scelta: 250 slot machine, tra le classiche e quelle di ultima generazione. Anche una vasta sezione arcade, contribuisce a rendere grande LeoVegas. Un casinò su misura in base a tutte le necessità. Di ultima generazione, inoltre, se si considerano gli implementi fatti ogni mese e le migliorie tecniche che hanno contribuito a rendere l’app del casinò online una delle preferite da parte dei giocatori.

Il casinò risulta essere anche uno di quelli più impegnati sul fronte sociale. L’operatore ogni anno organizza la Settimana del Gioco Responsabile, ovverosia un evento in cui si danno le prescrizioni per giocare in maniera corretta, equa e sostenibile, contro i pericoli del gioco d’azzardo compulsivo. Così LeoVegas mostra anche vicinanza alla sua utenza, sempre assistita e seguita passo dopo passo per prevenire ogni sfociamento in fenomeni pericolosi per il giocatore e per il gioco stesso.