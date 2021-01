Centro, ladre di appartamenti bloccate dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori, hanno denunciato in stato di libertà due donne di 18 anni, per il reato di possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso.

Le due 18enni, entrambe di origini bosniache e già note alle forze dell’ordine, sono state notate prima in via Laurina e poi in via Canova, nei pressi di portoni di condomini dove cercavano di accedere indisturbate.

Le successive perquisizioni hanno permesso ai militari, di rinvenire nelle loro tasche, tre lastre in plastica, usate per aprire le porte degli appartamenti, quattro cacciavite e una chiave inglese.