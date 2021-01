Scanzi: “Il nome del responsabile lo sapete”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Nel 1998 Prodi andò alla conta in Parlamento. Perse di poco. Il responsabile (cit) fu Bertinotti. Il centrosinistra non andò al voto, ma trascinò la legislatura con un D’Alema che diede il peggio di sé. Il risultato fu che, nel 2001, il centrodestra stravinse e imperò cinque anni. Tremendi.

Nel 2008 Prodi rivisse la stessa scena. In quel caso il responsabile (cit) fu Mastella. Sì andò subito al voto e stravinse per l’ultima volta Berlusconi, che ci portò al collasso (spread).