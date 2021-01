Pedicini: “Marattin adesso la smetti di mentire sul MES?”

Così il parlamentare europeo sulla sua pagina Facebook:

Ah, quindi adesso la smetti di mentire sul #MES e cominci a mentite sul #RecoveryFund?

Caro Luigi Marattin, io sono uno di quelli che ieri ha votato il Regolamento sul Recovery Fund e ho votato pure a favore.

È vero che resta un legame con il vincolo esterno e con la procedura per gli #squilibri macroeconomici (misure completamente fuori luogo vista la necessità di reagire ad una crisi del tutto eccezionale) e tuttavia il blocco per l’erogazione dei #fondi (che era stato fissato al 100% dalla #CommissioneEu e dal Consiglio) è stato portato al 25% e la parte connessa alla procedura per #deficit eccessivo entrerebbe in vigore al più alla fine del 2022.

La differenza con il MES, che ti ostini a non capire, è che

1) il MES AGGIUNGE nuove #condizionalità e le pesanti #riforme strutturali per il Paese che ne fa richiesta, mentre il RF non introduce nessuna condizionalità semplicemente perché le procedure per deficit eccessivo e di squilibrio macroeconomico già esistono e si applicano anche senza erogazione del Recovery Fund.

Noi qui siamo impegnati a cancellarle queste regole immonde ma non è che per il fatto che esistono, non prendiamo il denaro che ci può permettere di rimettere in piedi la nostra #economia.

Bisogna essere solo dei folli!

2) il MES oltre che dannoso è anche inutile, perché ad oggi 36 miliardi si trovano facilmente sul #mercato, subito, con #tassi di interesse equivalenti e senza condizionalità. Il RF per l’Italia vale più di 200 miliardi e può permettere di far ripartire un Paese come il nostro, se si impedisce che quel denaro vada a finire nelle grinfie dei soliti capitalisti da strapazzo che hanno spolpato l’Italia fino ad ora e fino all’osso!

PS1: come potete vedere non sono tutti di #Conte i meriti del RF. In Consiglio (dove negozia Conte) il blocco dell’erogazione era stato fissato al 100%, siamo stati noi parlamentari a portarlo al 25%.

PS2: faccio finta di non capire che #Marattin, come Matteo Renzi

e quelli di #ItaliaViva, non sappiano queste cose. In realtà è chiaro a tutti che cercano solo un pretesto per far cadere il #Governo senza assumersene la responsabilità.