Milano, aperta la consultazione popolare sul Piano Aria e clima

Il Piano Aria e clima entra nella fase della consultazione popolare e lo fa attraverso la piattaforma del Comune di Milano dedicata alla “partecipazione”.

Fino al 28 febbraio cittadini e city user dai 16 anni in su (lavoratori, studenti fuori sede e frequentatori abituali della città) potranno entrare sulla piattaforma ed esprimere il proprio parere sulle azioni proposte seguendone l’evoluzione. Per accedere alla consultazione è necessario avere una identità digitale (SPID) e per i city user confermare la propria presenza costante in città attraverso un’ autocertificazione inviata via mail dal Comune.

Raccolta pubblica

“Cominciamo la raccolta pubblica delle osservazioni sul Piano Aria clima – afferma l’assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini – che abbiamo redatto negli scorsi mesi e approvato. È la nuova fase, la seconda, di un processo lungo e articolato che ha sondato timori e preferenze dei cittadini, visitato tutti i municipi e collaborato con esperti e gruppi organizzati, tra cui le rappresentanze studentesche di tutte le scuole superiori milanesi, per mettere a punto le migliori proposte su mobilità, energia, rifiuti, verde e abitudini quotidiane. Per la raccolta dei pareri – prosegue l’assessore Lipparini – utilizzeremo una piattaforma frutto di un progetto europeo, già usata da Barcellona e altre grandi città, che ha come motore il software aperto Decidim, oggi adattato alla dimensione degli enti locali italiani grazie al Comune di Milano. Si fissa così – conclude l’assessore – uno standard di partecipazione che garantisce al contempo trasparenza e privacy. Sarà su questo portale sviluppato in contatto con il Dipartimento della Funzione pubblica insieme a Fondazione RCM – Rete civica di Milano e forte dell’esperienza di partecipaMi.it : il portale milanese dell’e-participation , che si svolgeranno d’ora in poi le consultazioni e troveranno spazio gli istituti di #partecipazione del Comune.

Piano aria e clima

Il Piano Aria e clima è frutto di un elaborato percorso di redazione ed è stato approvato dalla Giunta comunale il 15 ottobre 2020. Il testo ha proseguito il suo iter e dopo la presentazione in Commissione consiliare Ambiente è stato discusso in Consiglio comunale dove ne è stata approvata l’adozione il 22 dicembre 2020.

Ora tocca ai cittadini. Tra loro sono attesi anche i portatori di interesse (“stakeholder”) rappresentanti di associazioni, enti e realtà produttive della città che si sono confrontate tra novembre e dicembre in quattro laboratori tematici.

La consultazione dei cittadini attraverso la piattaforma di partecipazione del Comune fa seguito a un coinvolgimento diretto dei residenti avvenuto durante i nove incontri in streaming tenuti nei municipi cittadini.

Il Piano è stato pubblicato il 4 gennaio 2021 in Albo pretorio ed è consultabile da tutta la cittadinanza.