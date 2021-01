Scanzi: “Ringraziamo Renzi per riportare uno così al governo”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Matteo Salvini, qui in un’avvenente versione da Padre Maronno, torna a farci sognare.

Su Instagram ha appena intervistato Umberto Carriera. Chi è? Un ristoratore di Pesaro, che stasera sarà anche da Mario Giordano. Carriera ha spiegato l’iniziativa #ioapro, con un Salvini palesemente in visibilio e plaudente.

Di cosa si tratta? Di questo: Salvini sta dando voce a quei ristoratori che dal 15 gennaio, in barba a tutte le regole, intendono riaprire.

Il loro ragionamento è più o meno questo: “Noi apriamo e poi abbiamo gli avvocati, sia per i ristoranti sia per i clienti che verranno multati, e faremo tutti ricorsi alle multe”.