Di Maio: “Per il secondo anno consecutivo ci sarà il Gran Premio di F1ad Imola”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Per il secondo anno consecutivo, dopo circa 14 anni di stop, ci sarà il Gran Premio di F1ad Imola.

È un ottimo risultato che permetterà all’Italia di avere un’importante vetrina internazionale.

Stamattina presto, ho sentito telefonicamente il Presidente Stefano Bonaccini

che mi ha dato la bella notizia. Stiamo seguendo il progetto insieme da giorni e gli ho confermato che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale farà la sua parte: siamo pronti a collaborare per dare la possibilità a questo evento di trasformarsi in una opportunità per l’Italia e per le imprese del nostro territorio.

Nuove opportunità

L’ho detto più volte e lo ribadisco: o affrontiamo di petto questa crisi e proviamo a superarla creando nuove opportunità per il Paese oppure sarà difficile rialzarsi.

Io sono ottimista e impiego ogni singolo istante della mia giornata lavorando alla costruzione di una nuova Italia, che crei lavoro e rilanci il marchio Made in Italy.

Rimaniamo uniti e andiamo avanti con determinazione.