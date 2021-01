Fico: “Il Tricolore è simbolo”

Era il 7 gennaio 1797 quando nacque il primo Tricolore d’Italia a Reggio Emilia. Venne scelto come simbolo delle libertà civili e della speranza di indipendenza e fratellanza di cittadini che si affidarono ad un destino comune. Il Tricolore ci ha accompagnati nelle varie fasi della storia del nostro Paese, e ci rappresenta oggi uniti nei grandi ideali di libertà, democrazia, uguaglianza e solidarietà a fondamento della nostra identità di popolo, custoditi nella Costituzione repubblicana.

Segno di un popolo

L’omaggio alla nostra bandiera rappresenta il segno di un popolo che, nei momenti cruciali, sa ritrovarsi, riconoscersi, reagire e resistere. Lo si è visto, nell’anno appena trascorso, quando sui balconi e le finestre degli italiani milioni di bandiere tricolori hanno cominciato a sventolare.

In un momento così drammatico ha rappresentato un omaggio alle tante vittime del virus, ma anche un segno di gratitudine per i medici in prima linea e il simbolo di una comunità che, nei momenti cruciali, sa impegnarsi con tutti i mezzi per dare prova di dignità, coesione e solidarietà.

Onorare oggi la bandiera significa dunque rinnovare il valore di un simbolo antico, ma anche dei sacrifici e del coraggio di una comunità che ha sempre dimostrato, anche nelle prove più difficili, di riconoscersi negli ideali di libertà e di democrazia di cui proprio il Tricolore è simbolo.