La polis diventa giungla, l’uomo diventa bestia

In questi giorni Napoli è salita alla ribalta della cronaca per la brutale rapina subita da un rider.

Da questa vicenda emergono alcune questioni che dovrebbero essere analizzate

La prima, credo la più importante, è quella legata al contesto che spinge un 50enne a fare il rider per tirare a campare. E’ giusto che nel 2021 una persona sia costretta a lavorare per pochi spiccioli senza assicurazioni e tutele?

La seconda è capire cosa spinge 6 persone, di cui 4 minorenni, a comportarsi come bestie. Casi come quello accaduto a Napoli succedono ovunque e non sono isolati. La loro rabbia è frutto solo della miseria economica o di altro?

La terza è legata all’intervento delle forze dell’ordine. A loro va un plauso ma una domanda sorge spontanea, viste le tante denunce rimaste ancora senza risposta: senza quel video virale sui social, sarebbero state così rapide e efficaci? Va detto, lo sottolineo anche questa volta, che gli operatori delle forze dell’ordine sono costretti ad operare tra continui tagli e mille difficoltà.

Questioni diverse ma che hanno tutte la stessa radice: la grande assenza dello stato

Faccio una premessa: sono tra quelli che ha un giudizio positivo sull’operato del sindaco Luigi de Magistris. Certo ha commesso vari errori e poteva fare di più. Ma amministrare una città come Napoli, tra assenza di risorse (i tagli subiti nell’ultimo decennio sono un’offesa alla civiltà) e una burocrazia (leggi anche il personale diretto e indiretto) menefreghista, strafottente e sanguisuga non è solo difficile ma diventa encomiabile se dopo 10 anni neanche un euro è stato rubato dalle tasche dei napoletani. Il tutto con governi centrali che a chiacchiere hanno fatto tanto, ma nei fatti, attraverso il loro lassismo, hanno peggiorato le cose.

A Napoli, però, lo stato è il grande assente. Assenti sono le istituzioni e la classe politica. Non faccio di tutta l’erba un fascio e c’è chi, nonostante tutto, lavora sodo per risollevare le sorti della città. Sono, però, rondini che non fanno primavera.

Uno stato assente che spinge donne e uomini a svolgere lavori umilianti, sottopagati e degradanti.

Uno stato che permette, consapevolmente, all’antistato di prosperare.

Sia chiaro, questo schifo non c’è solo a Napoli; l’assenza dello stato è oramai una costante che accomuna tutte le grandi città.

Da napoletano, però, ora pongo l’accento su ciò che accade all’ombra del Vesuvio

Ai napoletani servono lavoro e reddito e non lavori a nero che fruttano redditi da fame. Senza un lavoro vero non c’è inclusione e benessere.

Mancano scuole che possano fare le scuole; non è un gioco di parole ma la brutta fotografia di un’istituzione fondamentale per lo sviluppo personale dei cittadini su ogni livello, da quello culturale a quello professionale.

La scuola, tranne qualche oasi felice, è letteralmente umiliata.

Senza la cultura, però, non è possibile comprendere e interpretare la realtà.

Senza cultura non si è liberi e si diventa schiavi senza la consapevolezza di esserlo.

Una società sempre più povera, ignorante e ingiusta è destinata ad incattivirsi e diventa sempre più violenta e cinica.

La polis diventa giungla e l’uomo diventa bestia

Mancano la politica, lo stato, un disegno di sviluppo, una giustizia sociale.

Napoli è sempre più povera, priva di un piano di sviluppo a medio e lungo respiro. Aumentano, invece, gli speculatori. C’è una “classe prenditoriale” alla quale è permesso tutto; dove sono i controlli?

Napoli merita uno sviluppo attraverso la valorizzazione delle sue ricchezze e non, invece, attraverso il depauperamento e l’umiliazione delle stesse e dei napoletani. Si pensa a galleggiare mentre si occupa il potere e si fanno dirette Facebook senza contraddittorio oppure si sconfigge la povertà a suon di vacanze su yacht.

Occorrono, invece, subito misure di rilancio del lavoro e della cultura.

Delle chiacchiere e dello sfruttamento camuffato da lavoro ne abbiamo pieni i…