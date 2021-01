Scanzi: “Il nulla del nulla. Come sempre”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Renzi attacca Conte, ma ovviamente nei suoi affondi non c’è nulla (nulla) di contenutisticamente rilevante.

Nel documento consegnato dalla delegazione di Italia viva a Gualtieri e Amendola, ci sono tutti gli slogan renziani, ma non c’è quasi nulla del mitologico piano “Ciao”.

Il documento ripropone la zuppa bolsa del renzismo lesso. L’attacco alla “stanca retorica del modello italiano”, i chiodi fissi della riforma della prescrizione, del titolo V e del bicameralismo perfetto, le critiche al reddito di cittadinanza(che con il recovery plan non c’entra nulla) e il Ponte sullo Stretto definito “irrinunciabile“.