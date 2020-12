De Carlo: “È un nostro dovere dare a tutte le donne la possibilità di realizzarsi”

Non ci potrà mai essere una vera parità di genere finché le donne non avranno le giuste chance per inserirsi nel mercato del lavoro ed emanciparsi.

Pensate che l’Italia ha il più alto tasso di disoccupazione femminile in Europa, un problema strutturale che va affrontato.

Proprio in Legge di bilancio abbiamo inserito diverse misure a sostegno dell’occupazione femminile, come la decontribuzione al 100% per chi assumerà donne disoccupate al Sud e donne disoccupate da almeno 24 mesi nel resto d’Italia, ma anche contributi a fondo perduto per formazione, orientamento e promozione del ruolo delle donne nel sistema produttivo.

Incentivi

L’uguaglianza nel mercato del lavoro, però, deve essere incentivata a 360 gradi, ecco perché sono stati stanziati anche fondi a sostegno delle pari opportunità nei posti di lavoro e ben 50 milioni di euro a favore del rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto, una fase che deve diventare la normalità nella vita di ogni donna che sceglie di avere figli.

Ma la tutela delle donne e delle loro possibilità di sviluppo deve toccare ogni aspetto della loro vita. Ecco perché è stato rifinanziato il fondo per favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, misura a cui si aggiunge anche un fondo di prevenzione contro contro le discriminazioni e la violenza di genere.

È un nostro dovere dare a tutte le donne la possibilità di realizzarsi personalmente e professionalmente e far in modo che esse diano il loro prezioso contributo, quantitativo e qualitativo, allo sviluppo economico e sociale del nostro Paese!