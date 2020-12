Fratoianni: “Ma Salvini quando si guarda allo specchio non si vergogna?”

Apparire come il buon samaritano un giorno all’anno davanti alle telecamere e poi tornare a fare, per i restanti 364 giorni, il solito politicante.

Una vergogna

L’uomo solo al comando feroce con i più deboli, che diffonde odio contro i migranti, che insulta le Ong che salvano le persone, che spara boiate pazzesche e ridicole perché tanto nessuno glielo fa notare, che tace sulle troppe cose che non quadranti nei conti e negli affari della #Lega.

Ma #Salvini quando si guarda allo specchio non si vergogna?

A uno così gli italiani non dovrebbero affidare nemmeno la gestione di un condominio.