Lezzi: “Se ci fossero stati manutenzioni e controlli costanti, il ponte non sarebbe crollato”

“Se ci fossero stati manutenzioni e controlli costanti, il ponte non sarebbe crollato.” Questo c’è scritto nella perizia dei consulenti del giudice per le indagini preliminari.

Significa che se ci fossero stati manutenzioni e controlli costanti, non sarebbero morte 43 persone innocenti.

Le manutenzioni e i controlli costanti non ci sono stati perché i Benetton hanno optato per dividendi miliardari. I Benetton, ogni volta che incassano un dividendo o realizzano una plusvalenza, dovrebbero ricordare le 43 persone morte e le rispettive famiglie straziate dal dolore.

E noi cosa facciamo? Ci facciamo distrarre dalle pagliacciate renziane?

Teniamo ben presente, come ho scritto diverse settimane fa, che i Benetton hanno assoldato per tutelare i propri interessi contro il governo italiano un consulente presente ovunque anche nel MEF di Gualtieri. Si chiama Enrico Laghi, facile per tutti verificare quanto scrivo.

Il gruppo dirigente del M5S deve pretendere che si proceda con la revoca perché lo abbiamo promesso e perché è giusto. Non c’è più tempo da perdere dietro a Gualtieri, De Micheli e Renzi. Il gruppo dirigente può ostentare la sua forza in Parlamento e può darsi coraggio perché è dalla parte giusta, dalla parte dei cittadini e del bene pubblico.

Il M5S non deve permettere che i Benetton ottengano ancora dei soldi. Noi del M5S dobbiamo esigere il rispetto per le vittime mentre i Benetton devono solo vedersi revocate le concessioni e aspettare quanto deciderà per loro la Magistratura.