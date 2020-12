Di Maio: “Abbiamo inaugurato il tratto della SS79 Ternana, direttrice Terni-Rieti”

Un anno fa con il vice ministro Giancarlo Cancelleri

avevamo fatto una promessa. Oggi siamo qui, con tutte le autorità competenti, perché quella promessa fatta ai cittadini l’abbiamo mantenuta.

Abbiamo inaugurato il tratto della SS79 Ternana, direttrice Terni-Rieti, importante opera che mette in collegamento Lazio e Umbria.

Abbiamo abbattuto in un solo anno un immobilismo decennale.

Un grande lavoro sinergico tra aziende private, Ministero delle infrastrutture e le Regioni

L’Italia ha dimostrato che con il giusto connubio tra pubblico e privato è in grado di fare grandi opere. Il nuovo Ponte Morandi, ricostruito in tempi celeri, ne è la dimostrazione più forte.

Adesso abbiamo una grande opportunità e dobbiamo continuare su questa scia, con i fondi del recovery fund dovremo fare seri investimenti per darci una visione innovativa e moderna, partendo dal Sud e costruendo l’Italia del 2030.