Francesco ai dipendenti vaticani: “Nessuno deve perdere il lavoro”

Un appuntamento consueto e atteso per i dipendenti dello Stato della Città del Vaticano. Gli auguri di Natale del Papa sono un momento di abbraccio, di sprone e di conforto per molti soprattutto in questo tempo di pandemia. Francesco, nell’udienza in Aula Paolo VI, prende spunto proprio dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, non nascondendo le fatiche per le famiglie e per la Santa Sede ma esorta a superare insieme il momento difficile. La strada è quella di camminare insieme:

Si tratta di ottemperare le legittime esigenze di voi dipendenti e quelle della Santa Sede: dobbiamo venirci incontro reciprocamente e andare avanti nel nostro lavoro comune, ma sempre … i nostri collaboratori e voi, che lavorate nella Santa Sede, sono, siete la cosa più importante: nessuno va lasciato fuori, nessuno deve lasciare il lavoro.

Il Papa sottolinea gli sforzi che il Governatorato e la Segreteria di Stato stanno facendo per non lasciare indietro nessuno

Non c’è una formula magica, dice, ma l’impegno comune a continuare nel reciproco aiuto:

Nessuno va cacciato via, nessuno deve soffrire l’effetto brutto economico di questa pandemia. Ma tutti, tutti insieme dobbiamo lavorare di più per aiutarci a risolvere questo problema che non è facile, perché voi sapete: qui, sia nel Governatorato, sia nella Segreteria di Stato, non c’è Mandrake… non c’è la bacchetta magica, e dobbiamo cercare le vie per risolvere questo e con buona volontà, tutti insieme, lo risolveremo. Aiutatemi in questo e io aiuto voi, e tutti insieme ad andare avanti, come una stessa famiglia. Grazie

La nuova luce del Natale

Sempre la pandemia getta una nuova luce sul Natale che è festa di gioia. Il Papa richiama la figura dei pastori che andarono verso Gesù, un cammino che anche noi siamo chiamati a compiere:

Dobbiamo andare anche noi a Gesù: scuoterci dal nostro torpore, dalla noia, dall’apatia, dal disinteresse e dalla paura, specialmente in questo tempo di emergenza sanitaria, nel quale si fa fatica a ritrovare l’entusiasmo della vita e della fede.

Riscoprire Gesù vivo

Sono proprio i pastori a suggerire a Francesco tre atteggiamenti da imitare. Il primo è quello di riscoprire la nascita del Figlio di Dio, “il più grande avvenimento della storia”, di cui ancora oggi si parla perché Lui è vivo, anche se “maltrattato” e “sporcato” dalla vita di tanti cristiani:

Sono passati venti secoli e Gesù è più vivo che mai – e anche più perseguitato, tante volte; anche più sporcato dalla mancanza di testimonianza di tanti cristiani. Sono passati venti secoli. E quelli che si allontanano da Lui, con il loro comportamento, danno un’ulteriore testimonianza a Gesù: senza di Lui l’uomo precipita nel male: nel peccato, nel vizio, nell’egoismo, nella violenza, nell’odio. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi: ecco l’avvenimento che dobbiamo riscoprire.

Contemplare la misericordia di Dio

Il secondo atteggiamento è quello della contemplazione di Gesù. Il Papa ricorda Maria che “conservava nel cuore, meditava” ed è meditando che si incontra la misericordia, “un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo”, come scriveva San Paolo. Una bontà che ha il volto di un bambino, da contemplare nel presepe, perché guardandolo si scopre la misericordia di Dio:

In Gesù Bambino Dio si mostra amabile, pieno di bontà, di mansuetudine. Chi non si sente mosso da tenerezza di fronte a un piccolo bambino? Veramente un Dio così possiamo amarlo con tutto il cuore. Dio manifesta la sua bontà per salvarci. E che cosa significa essere salvati? Significa entrare nella vita stessa di Dio, divenire figli adottivi di Dio mediante il battesimo. Questo è il grande significato del Natale: Dio si fa uomo perché noi possiamo diventare figli di Dio.

Annunciare con gioia

I pastori tornarono indietro, “glorificando e lodando Dio”. L’incontro con Gesù cambia e per questo il Papa ricorda che “il Natale passa” ma è necessario “tornare alla vita in famiglia, al lavoro, trasformati, portare il lieto annunzio al mondo” con la Parola e la testimonianza, “soprattutto con la gioia e la serenità che ci viene dalla fede e dall’amore: gioia e serenità nonostante tutto, al di sopra di tutto”. “Le difficoltà e le sofferenze – spiega il Papa – non possono oscurare la luce del Natale, che suscita una gioia intima che nulla e nessuno può toglierci”.

L’invito di Francesco è di essere contagiosi nella gioia perché fa bene alla vita e al lavoro

Tanti di voi sono un esempio per gli altri: lavorano per la famiglia, con uno spirito di servizio alla Chiesa e sempre con la gioia che viene dalla consapevolezza che Dio è sempre tra di noi, è il Dio-con-noi. E non dimenticatevi: la gioia è contagiosa. La gioia è contagiosa, e fa bene all’intera comunità lavorativa. Così come, per esempio, la tristezza che viene dal chiacchiericcio è brutta e tira giù. La gioia è contagiosa e fa crescere. Siate gioiosi, e siate testimoni di gioia! E di cuore, Buon Natale a tutti.