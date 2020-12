“Ieri, insieme al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, ho incontrato le 10 lavoratrici e l’unico lavoratore di Venchi, accompagnati dalla rappresentante sindacale USB Elena Casagrande”. Lo dichiara l’assessora al Lavoro Anna Maria Anselmi.

“È stata una grande emozione conoscerli personalmente, dopo il lieto fine della loro vertenza sindacale – sottolinea Anselmi -. Ci siamo scambiati gli auguri di Natale che per loro potrà finalmente prospettarsi sereno con l’auspicio che non abbiano più bisogno di dover lottare per vedere riconosciuti i loro diritti”.

“Una vertenza, quella Venchi, su cui il Comune si è speso fin da subito coinvolgendo tutti i livelli istituzionali competenti – conclude Anselmi – e riuscendo, alla fine, a trovare un accordo che salvaguardasse i posti di lavoro. Sono tante le vertenze aperte sul nostro territorio e con il nostro tavolo siamo impegnati a seguirle tutte auspicando un esito positivo per ognuna di esse”.