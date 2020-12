Lezzi: “Il governo italiano deve decidere da che parte stare”

Il governo italiano deve decidere da che parte stare. Non possiamo accontentarci di timidi cenni di passi avanti dopo quello che la nostra Magistratura ha scoperto e dopo le parole che abbiamo ascoltato sulle torture, sulle sevizie e all’assassinio di Giulio Regeni.

Vogliamo insegnare ai nostri figli che un regime può fare quello che vuole a un nostro ragazzo purché acquisti le nostre armi?

Vogliamo rassegnarci al fatto che potrebbe succedere ancora tanto c’è il business a regolare i conti?

Da parlamentare non ho alcun dubbio a sostenere un governo che scelga di stare dalla parte della giustizia e del coraggio di fare dei diritti umani un tema concreto e non pretesto per chiacchiere buone solo a suscitare pietismo e niente più.

Mi aspetto, quindi, posizioni forti e determinate e non annunci di piccoli passi in avanti.