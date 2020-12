Ambrosini (pres. Ali): “Vendita dei libri sta andando bene, al netto delle difficoltà”

Paolo Ambrosini, presidente di Ali (Associazione librai italiani aderente a Confcommercio), è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla vendita dei libri in questo periodo

“Il libro è ancora un oggetto ricercato, il segnale che abbiamo è di una grande attenzione in questo momento che è visto come quel bene che consente di fare quei viaggi che al momento non si possono fare. Queste saranno festività passate in casa e il libro potrà accompagnarci in queste giornate che ci attendono.

Al netto di alcune criticità che ancora rimangono sul fronte della distribuzione commerciale le cose stanno andando bene. Le criticità sono legate alla chiusura dei centri commerciali nei festivi e pre-festivi che impediscono di lavorare ai librai che hanno le strutture all’interno dei centri commerciali. Se il libro è un bene essenziale non puoi dire che se è venduto all’interno di un centro commerciale non è essenziale, non riusciamo a capire la ratio di questa scelta. Il nostro settore è stato anche supportato da scelte politiche importanti. E’ entrata in vigore una legge a lungo attesa che ci ha permesso di riequilibrare il mercato. Siamo riusciti a far riaprire le librerie prima di tutte le altre attività commerciali.

Siamo riusciti ad ottenere fondi straordinari che hanno consentito alle librerie di rientrare in contatto con le biblioteche. Se la devo guardare a livello complessivo, per le librerie c’è stata attenzione da parte del governo, poi è chiaro che ancora dei problemi ci sono”.

Sulle vendite on-line

“La differenza di regole, a livello fiscale e di normative sul lavoro, di cui può beneficiare Amazon crea un disallineamento con tutte le altre attività commerciali. Il governo dovrebbe iniziare a presentare ai tavoli europei le soluzioni per cercare di risolvere questo problema che riguarda tutti i Paesi”.

Fonte: Radio Cusano Campus