Un evento su Facebook in diretta streaming per dare una mano ai piccoli comuni a ripartire

Per aiutare i piccoli comuni italiani stremati dal Covid a ripartire e far conoscere le proprie eccellenze, il Codacons ha organizzato un evento che si terrà in streaming su Facebook sabato 12 dicembre alle ore 11:30, al quale parteciperà il noto critico d’arte VITTORIO SGARBI.

PER FAR RINASCERE PICCOLE REALTA’ LOCALI ASSOCIAZIONE LANCIA PREMIO DEDICATO ALLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

L’emergenza sanitaria ha prodotto danni immensi alle piccole realtà del nostro territorio, che hanno subito ripercussioni sul fronte del turismo, del commercio, della ristorazione, delle produzioni locali, ecc. Il 2021 sarà l’anno della ripartenza e, per agevolare i comuni con meno di 5000 abitanti e far conoscere nel mondo le loro eccellenze, il Codacons ha organizzato il premio “Piccolo comune amico”, che sarà illustrato nel corso dell’evento del 12 dicembre.

SABATO 12 DICEMBRE EVENTO IN STREAMING ALLE ORE 11:30. PARTECIPA IL CRITICO D’ARTE VITTORIO SGARBI

Si tratta di una iniziativa avviata dal Codacons in collaborazione con Coldiretti, la Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, e il patrocinio di Anci e Uncem, tesa a valorizzare le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio e a diffondere in tutta Italia la conoscenza dei prodotti e della cultura locali. Attraverso il voto dei cittadini saranno premiati i 25 Comuni che, tra quelli che partecipano al concorso, otterranno il maggior numero di preferenze, all’interno di 5 categorie (Agroalimentare, Artigianato, Innovazione sociale, Cultura, arte, storia, Economia Circolare), cui si aggiunge il premio speciale “NUOVA GIOVENTÙ DIGITALE” per i 5 comuni che si sono impegnati nell’assistenza agli anziani durante i mesi dell’emergenza Covid.

Tutti i cittadini potranno votare il proprio comune preferito alla pagina https://codacons.it/piccolo-comune-amico-voto/ entro il 20 febbraio 2021, e a marzo si terrà la premiazione ufficiale a Roma.

SARA’ PRESENTATO IL CALENDARIO CODACONS 2021 “ITALIENZA” CHE UNISCE LA BELLEZZA FEMMINILE A QUELLA DEL TERRITORIO ITALIANO

All’evento di sabato 12 dicembre prenderà parte il critico d’arte Vittorio Sgarbi, che parlerà delle bellezze artistiche del nostro territorio svelando i tesori presenti nei piccoli comuni italiani. Nel corso dell’incontro sarà presentato il calendario sociale Codacons 2021 “Italienza”: 12 scatti realizzati dalla fotografa Tiziana Luxardo che uniscono la bellezza femminile a quella del territorio. Protagoniste delle dodici foto in bianco e nero, tratto distintivo dello stile dei lavori della fotografa romana, altrettante ragazze che posano simbolicamente vestite solo da una mascherina, in una cartolina con tanto di francobollo, rimandando a un tempo che non c’è più, quando i saluti venivano scritti e non inviati con il cellulare. Il calendario si chiude con il ritratto di una donna in età matura che diventa occasione di riflessione sul virus che, colpendo tutti senza distinzioni, ha scardinando il mito dell’eterna giovinezza.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’agenzia Glamour Model Management, potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook del Codacons.

Codacons Comunicati Stampa