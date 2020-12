Raggi: “Le periferie sono una priorità”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Le periferie sono una priorità, soprattutto quando si parla di sicurezza delle nostre infrastrutture. Il nostro progetto #StradeNuove ne è una dimostrazione. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori sul cavalcavia ferroviario della Roma – Lido in via Mario Bianco.

Altro cantiere

Stiamo intervenendo per riqualificarlo così come fatto già per gli altri cavalcavia di Ostia a via Chierchia e viale della Vittoria.

Ecco un altro cantiere che sarà completato e porterà benefici ai tanti cittadini e residenti del quadrante. Attendevano questi interventi da anni.