Costa: “Non abbasseremo la guardia per proteggere il più possibile li mare”

Era il 2015 quando un’imbarcazione gettò in mare 56 balle di rifiuti (principalmente di plastica) di una tonnellata l’una. Sono rimaste nel fondale per 5 anni e tra rimpalli amministrativi e burocratici la situazione era ferma. Nel frattempo le balle si sfaldavano rilasciando rifiuti nel mare. Dal mio primo giorno da Ministro ho promesso alla cittadinanza che avrei risolto il problema.

Balle localizzate

Ho subito nominato l’ammiraglio Aurelio Caligiore, comandante del Reparto ambientale marino quale commissario e, grazie al lavoro del della Guardia Costiera, in condizioni impervie, hanno localizzato le balle. La scorsa estate, come qualcuno di voi ricorderà, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale grazie alla Protezione Civile e, con l’apporto della Marina Militare, in pochi mesi le operazioni sono concluse, le balle localizzate sono state recuperate e portate a riva. Ne sono rimaste alcune ma non ancora localizzate. I fondali sono molto profondi e il maltempo e la stagione avversa non aiutano e non consentono il prosieguo delle operazioni ma, nel contempo, non possiamo consentire che il golfo e il mare rischino una contaminazione da sfaldamento e una dispersione incontrollata della plastica contenuta nelle rimanenti balle.

Ristoro pescatori

Per tale motivo abbiamo chiesto e ottenuto che per altri sei mesi sia ancora aperta l’assistenza e il ristoro per i pescatori del Golfo di Follonica. Sarà il RAM, il Reparto ambientale marino della Guardia Costiera, a seguire con la massima attenzione ogni possibile avvistamento. Nel frattempo, stanno partendo in questi giorni i bonifici per le imprese di pesce che hanno collaborato nei mesi scorsi al recupero delle balle.

Voglio ringraziare l’ammiraglio Aurelio Caligiore che ha seguito tutta la vicenda dal primo giorno nel mio insediamento.

Il mare e la sua biodiversità sono una mia priorità. Non abbasseremo la guardia per proteggere il più possibile li mare, tutto l’ecosistema e l’economia che da esso deriva.