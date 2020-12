L’importanza di proteggere i dati sul web e poterli recuperare

Cosa fare se cancelliamo erroneamente file importanti

Nel XXI secolo, nell’era di Internet, c’è qualcosa di molto importante nella nostra vita a cui non diamo tutta l’importanza che ha, logicamente finché non la perdiamo. Non parliamo di altro che di, sì di dati, una parola che potrebbe non dire nulla finché non li analizziamo attentamente e ci rendiamo conto che, documenti di testo, fogli di calcolo, numeri di telefono, insomma, tutto è ridotto in un puro dato. Internet offre molte opportunità e tonnellate di informazioni e fonti utili a portata di mano. Prendi queste: 1.come nome, indirizzo e-mail, informazioni sulla carta di credito e altre informazioni sensibili,. Se questa politica relativa al trattamento dei dati sensibili non viene esplicitata, esci dal sito e cercane uno simile che abbia una politica ben definita per proteggere le tue informazioni personali. Non rischiare che la tua identità venga rubata o che questi dati finiscano chissà dove e possano essere utilizzati per scopi diversi da quello voluto. Se un sito non si è occupato di stabilire una politica sulla privacy sicura e affidabile, allora non meriterà che tu ti fidi di loro per fornire le tue informazioni personali. 2.o lasciarti dubbi. Se ritieni che le informazioni richieste siano troppo invadenti, personali e irrilevanti per il contenuto o il servizio che desideri ottenere dal sito, cercane qualcuno di simile che richieda informazioni diverse e meno invasive. 3.o di scrivere qualcosa. I motori di ricerca sono estremamente potenti e possono accedere a post e messaggi che hai lasciato su Internet. Se non vuoi che la tua identità venga riconosciuta quando scrivi in forum pubblici o aree pubblicamente accessibili, utilizza unper questo e che non contenga alcun tipo di informazione personale che possa farti identificare oppure undedicato solo a quel portale. 4. Se utilizzi una connessione “sempre attiva” a Internet,. Questi software impediranno che il tuo computer venga violato o attaccato in remoto. 5.. Non utilizzare la stessa password su tutte le pagine su cui ti registri. Assicurati che la password che utilizzi per accedere a siti crittografati o protetti sia diversa da quella che utilizzi per accedere a siti meno protetti. Non utilizzare la stessa password per le tue carte di credito o conti bancari come per i tuoi record online e viceversa.Sicuramenteoppure durante l’esecuzione di una formattazione del disco abbiamo scoperto di non aver copiato tutti i dati di cui avevamo veramente bisogno. Ma tutto questo ha una soluzione perché è a questo che servono le: possono permetterci di riparare l’errore commesso e recuperare tutto il materiale di cui abbiamo bisogno. I file possono essere deie possono avere un valore molto rilevante al giorno d’oggi e nella società in cui viviamo. Potresti aver cancellato le foto del tuo matrimonio, così come il video del battesimo di tuo figlio o addirittura perso il PIN della tua carta di credito che puntualmente dimentichi. Ci sono diverse soluzioni che ti possono aiutare in questo caso senza farsi prendere dal panico e dall’ansia. Ecco che si possono trovare dei software per recuperare i file cancellati e nello specifico anche per recuperare i video cancellati e le foto. Questa soluzione ti consentirà, tramite un semplice software e pochi veloci passaggi di non buttare all’aria anni e anni di ricordi, di non dover chiamare la banca per recuperare il PIN della carta e di non perdere le foto utili a sviluppare il progetto su cui stai lavorando da tempo.