Roma, una palestra “nuova di zecca” per l’I.C. Via Santi Savarino

Buone notizie per la scuola anche in tempo di pandemia. Nella giornata di venerdì 4 dicembre, la Sig.ra Rosanna Teodori , funzionario dell’ Ufficio Sport del IX° Municipio e il referente del Dipartimento Sport di Roma Capitale hanno consegnato alla Dirigenza dell’Istituto Comprensivo Via Santi Savarino la palestra ristrutturata del plesso della secondaria di primo grado, Ottorino Respighi, sito in via Gigliozzi, in zona Tor de Cenci.

Al taglio del nastro, simbolicamente effettuato dal decano del dipartimento di scienze motorie, Prof. Gaetano Lobrace, erano presenti il Dirigente Scolastico, Prof. Claudio Finelli, la DSGA, Sig.ra Rosa Carotenuto, il primo collaboratore del Dirigente, Maestra Patrizia Rossi, il secondo collaboratore del Dirigente, Prof.ssa Alessandra Mazzacrelli e la Referente di plesso, Prof.ssa Erminia Camarra.

“In periodi drammatici come quello che stiamo vivendo, sono proprio questi i segnali che instillano fiducia e speranza all’intera comunità scolastica, – ha commentato il Dirigente Scolastico Prof. Claudio Finelli – la scuola, grazie al sostegno delle istituzioni, si candida ad essere protagonista della ripresa e baluardo pronto a contrastare qualsiasi fenomeno di marginalizzazione e abbandono”

Alla consegna, avvenuta in assoluta sicurezza come prescritto dalle restrizioni vigenti, hanno partecipato anche alcuni giovani atleti della scuola che hanno manifestato il loro entusiasmo e la loro condivisibile voglia di tornare presto a svolgere le attività sportive in maniera “normale”

L’I.C. Via Santi Savarino è un Istituto Comprensivo articolato su quattro plessi nella zona di Tor de Cenci, IX° municipio.