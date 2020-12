Lezzi: “Mi aspetto la revoca immediata e nessun’altra parola o soluzione”

Dopo tutto quello che veniamo a sapere, giorno dopo giorno, su Castellucci, Benetton, avidità e spregio della vita altrui, mi aspetto la revoca immediata e nessun’altra parola o soluzione.

I giudici del riesame scrivono scandalose e tremende parole su Giovanni Castellucci, ex ad di Autostrade e Atlantia:

“nonostante la consapevolezza delle responsabilità per assoluta inadeguatezza delle manutenzioni (del Morandi, ndr.), con evidente violazione della convenzione di concessione e, quindi, della sua potenziale decadenza cerca accordi ‘di scambio’ ad altissimo livello per evitare la revoca”.

Manovre coinvolgenti i vertici politici

“Il perseguimento degli interessi del gruppo (sempre ovviamente avendo di mira anche i propri personali conseguenti compensi) – scrivono ancora i giudici – avviene con ‘manovre’ coinvolgenti anche i massimi vertici politici”. La mancata revoca della concessione “permetteva a ciascuno di mantenere le proprie posizioni, con concreta opportunità di Castellucci di proseguire nella propria linea di assecondamento delle mancate manutenzioni e degli inadeguati investimenti, presentando poi come eccezionali e isolate le concrete conseguenze, in modo da non dovere provvedere a interventi seriali di risanamento”.