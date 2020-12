Lezzi: “Per lui valgono i like prima di tutto e chissenefrega dei morti e del futuro del Paese”

“Chi è Pino Cabras?

Io so’ Scanzi, e voi non siete un caxxo.”

Lo strafigo all’amatriciana, il Renzi del giornalismo italiano, che pubblicizza il suo libro usando i morti per Covid, vuole educare i “fenomeni” 5 Stelle.

Ma che volete, ragazzi? Per lui valgono i like prima di tutto e chissenefrega dei morti e del futuro del Paese.

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook