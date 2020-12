Ex Ilva: tensione ieri in aula tra avvocati

Increscioso episodio ieri a Taranto nel corso dell’udienza nell’ambito del processo “Ambiente Svenduto” dinanzi la Corte d’Assise. Uno dei legali della difesa, infatti, in modo del tutto improvviso è passato alla violenza, minacciando uno degli avvocati del Codacons che rappresentava in aula le vittime dell’inquinamento e dei veleni prodotti dagli impianti ex Ilva.

IN UDIENZA UN LEGALE DEGLI IMPUTATI MINACCIA L’AVVOCATO CODACONS E AVREBBE AFFERMATO “TI SPACCO LA TESTA”

Il legale ha infatti avrebbe affermato, rivolgendosi ai difensori del Codacons: “Dopo ti spacco la testa”. Una frase minacciosa che non è passata inosservata a diverse persone presenti in aula, tanto da costringere l’Avvocato del Codacons a verbalizzare la propria preoccupazione nel dover riprendere a porre le domande al Professor Violante, Consulente delle difese di alcuni imputati.

L’AVVOCATO HA DOVUTO MANIFESTARE A VERBALE TUTTA LA PROPRIA PREOCCUPAZIONE PER QUANTO ACCADUTO

Evidentemente i legali degli imputati, dopo aver tentato in ogni modo di ostacolare il processo con una strategia ostruzionistica condannata dalla stessa Corte, hanno deciso di passare alla violenza fisica – commenta il Codacons – Un gesto di forte nervosismo, nell’attesa che venerdì il Tar del Lazio si pronunci sulla abnorme richiesta dell’ex Ilva di prolungare i tempi della bonifica ambientale, richiesta cui si oppone sia il Ministro dell’Ambiente che il Codacons.

