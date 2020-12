DPCM Natale: coprifuoco e ristoranti chiusi la sera, queste le ipotesi

La conferma del coprifuoco alle ore 22 anche a Natale e Capodanno e la chiusura dei ristoranti la sera avrà effetti devastanti sui consumi alimentari delle famiglie, sul comparto enogastronomico italiano e sul settore della ristorazione.

CODACONS: CON COPRIFUOCO ALLE 22 IMPOSSIBILE TRADIZIONALE CENONE IN FAMIGLIA

Lo afferma il Codacons, commentando il Dpcm sul Natale oggetto oggi di incontro in videoconferenza tra il ministro Francesco Boccia e le Regioni.

Il coprifuoco alle 22 di fatto impedirà i cenoni allargati in famiglia e i ricongiungimenti durante le feste, con effetti diretti sulla spesa degli italiani per cibo e bevande – afferma il Codacons – Dal cenone della Vigilia alle feste di Capodanno, le famiglie spendono circa 5 miliardi di euro per i consumi alimentari: il rischio concreto è che le misure annunciate dal Governo affossino gli acquisti nel comparto agroalimentare, con una riduzione che potrebbe raggiungere il -10% rispetto allo scorso anno e una perdita di consumi per complessivi 500 milioni di euro.

FORTI RIPERCUSSIONI SU CONSUMI ALIMENTARI E RISTORAZIONE

Un danno enorme per le imprese del settore che andrebbe ad aggiungersi alle immense ripercussioni per la ristorazione, che a Natale e Capodanno vedrebbe del tutto azzerati gli incassi – conclude il Codacons.

