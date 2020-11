Donna Straordinaria, il progetto ideato dalla psicologa russa Angelina Ermakova

Il mondo è pieno di donne straordinarie. Qualche nome? Coco Chanel, Frida Kahlo, Rita Levi Montalcini, Maria Callas, Bebe Vio, Giulia la vicina di casa, Simona l’infermiera, Carla la parrucchiera, Monia la personal trainer,. Ogni donna possiede il suo dono. Un proprio personale talento che va coltivato e prima di tutto scoperto.

Nasce con questo scopo il Club “Donna Straordinaria”

Nasce con questo scopo il Club “Donna Straordinaria”, progetto ideato da Angelina Ermakova, psicologa russa e Coach professionista, da anni residente in Italia, che ha maturato la sua esperienza nel mondo femminile tra volti e storie che spesso faticano a cogliere il senso delle loro molteplici potenzialità ed uscire fuori dalle logiche temporali che hanno tracciato schemi, consuetudini, differenze tra i sessi.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne arriva questa iniziativa di sensibilizzazione che intende sottolineare l’importanza di fare un passo verso la libertà, per iniziare a conoscere e comprendere il proprio valore ed imparare a non avere timore di mostrare quella crescita interiore in grado di trasformare positivamente la vita. A prestare voce e volto al messaggio la modella e conduttrice televisiva Georgia Viero, testimonial perfetta che con sacrificio e determinazione ha di recente ottenuto la sua seconda laurea.

Non solo messaggi social

Non solo messaggi social, ma anche una serie di incontri e lezioni, in questa fase solo su piattaforme digitali per rispettare il distanziamento di sicurezza, utili ad aiutare le donne nella ricerca del giusto equilibrio e, soprattutto, nella consapevolezza del proprio valore. Un percorso alla scoperta di quel famoso “X-Factor” che rende ogni persona capace di apprendere le tecniche per imparare a gestire al meglio la propria vita ed anche le relazioni con il sesso maschile, sia in termini professionali, amichevoli o sentimentali.

L’ esclusivo Club “Donna Straordinaria” consente di interagire e confrontarsi permettendo ad ogni donna di affrontare le fasi più complicate, le emozioni ingestibili e gettare le basi per i cambiamenti che indirizzano ad una stabilità interiore, vero pilastro per migliorare la propria vita. Info www.angelinaermakova.com, angelina.ermakova@gmail.com, @angelinaermakovareal