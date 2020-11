Fiumicino, nasce Area Democratica Giovani di Fiumicino

“È con grande soddisfazione che annuncio la nascita di Area Democratica Giovani di Fiumicino”. Così il portavoce Michele Zaffini che sottolinea: “Area Dem Giovani Fiumicino raccoglie la crescente voglia di partecipazione alla politica dei giovani di Fiumicino che hanno deciso di attivare, anche nella nostra città, una nuova organizzazione. Un’organizzazione fondata sui valori democratici del PD, della solidarietà, dello sviluppo sostenibile, dell’etica, del valore delle nuove tecnologie che devono rimanere al “servizio” dell’uomo, della società ed essere accessibili a tutti”.

“Vogliamo portare al centro della discussione la nostra visione del mondo, con lo sguardo di chi il proprio futuro lo deve costruire, con i piedi per terra ma con il cuore sempre lanciato oltre gli ostacoli – spiega Michele Zaffini -. Dobbiamo raccogliere il coraggio e dare voce ai tanti ragazzi che hanno voglia di crescere e di misurarsi con i problemi della città e della società. Con spirito costruttivo ci rivolgeremo al nostro Partito Democratico per stimolare la classe dirigente ad avere più attenzione alle nostre esigenze”.

“Un laboratorio di idee che nasce nel periodo più buio della nostra vita in cui i momenti di aggregazione e di incontro sono giustamente limitatissimi. Ed è proprio da questo che vogliamo partire, non ripartire, perché quello che c’era prima non ci piaceva. Partiamo con una valigia piena di consapevolezza, del bisogno di cambiare radicalmente la società. Riteniamo giunto il momento di dare voce alla nostra sensibilità politica e ai giovani che vogliono costruire una città di Fiumicino a misura delle nuove generazioni”.