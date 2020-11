Emergenza coronavirus Fiumicino, salgono a 298 i positivi nel comune

“Continuano a salire i positivi nel nostro Comune. Secondo i dati forniti dalla Asl Rm3, oggi sono 298 le persone contagiate dal coronavirus nel nostro territorio, 15 più di ieri”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Emergenza coronavirus, situazione preoccupante

“Come detto più volte, la situazione è preoccupante – commenta il sindaco – ed è responsabilità di tutti noi evitare che questo numero salga ancora, fino a diventare incontrollabile. È per questo che dobbiamo attenerci a comportamenti corretti ed evitare assembramenti. Durante la riunione del Coc, il centro operativo comunale, che si è svolta ieri con tutte le forze dell’ordine si è deciso di intensificare nei weekend il più possibile i controlli nei parchi, su via di Torre Clementina a Fiumicino e nei lungomari di tutto il Comune.

È per questo che non posso che accogliere con favore la decisione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto di Roma di rafforzare i controlli sugli arenili da parte della Capitaneria di Porto e in collaborazione con la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, le amministrazioni locali e la polizia locale, la protezione civile”.