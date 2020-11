Campidoglio, oltre 100 nuovi parcheggi riservati al car sharing in città

A Roma arrivano oltre 100 parcheggi riservati alle auto del car sharing in siti strategici: dalle stazioni, ai nodi di scambio, sul Lungotevere e vicino al Centro storico. I primi posti già realizzati rientrano in un progetto più ampio volto a supportare in modo strutturale lo sviluppo del car sharing a flusso libero.

Le dichiarazioni della Sindaca Raggi

“Diamo un servizio utile ai tanti cittadini romani che usano le auto in sharing per muoversi in città. E’ importante che chi sceglie questo mezzo di trasporto trovi facilmente parcheggio: in questo modo sempre più persone saranno spinte a lasciare a casa l’auto privata”, dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Le parole dell’assessore Calabrese

“I nuovi posti sono riservati esclusivamente a chi usa il car sharing. Come per tutti gli stalli riservati per i veicoli non autorizzati che sostano in questi parcheggi è prevista anche la rimozione del mezzo. L’obiettivo è promuovere una mobilità sempre più condivisa e diversificata”, aggiunge l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.

I nuovi parcheggi

Ecco l’elenco dei siti individuati per i nuovi parcheggi riservati al car sharing:

Piazzale dei Partigiani (Stz. Ostiense)

Via Marco Polo (Metro B Piramide)

Lungotevere In Augusta

Lungotevere dei Mellini

Lungotevere Marzio

Lungotevere degli Altoviti

Lungotevere dei Sangallo

Lungotevere Gianicolense

Lungotevere dei Tebaldi

Lungotevere Sanzio

Lungotevere de’ Cenci

Lungotevere degli Anguillara

Piazzale Clodio

Piazzale Flavio Biondo (Stz. Trastevere)

Parcheggio di scambio via Cipro (Metro A)

Parcheggio di scambio Anagnina (Metro A)

Viale del Castro Laurenziano